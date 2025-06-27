Sinop'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Sinop'ta düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında tabancalar, av tüfekleri ve mermi bulunuyor.

Sinop'ta düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Erfelek ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 280 tabanca fişeği, 34 av tüfeği fişeği ile bıçak ve bir miktar kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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