Sinop'ta Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 33 Bin 100 Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta 33 bin 100 makaran ele geçti: 1 gözaltı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 33 bin 100 adet makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekipleri, Sinop'un Boyabat ilçesinde bir ikamete ve araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 27 bin adet içi boş bandrolsüz makaron, 6 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron, 17.7 kilogram açık kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.