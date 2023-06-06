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Sinop'ta şiddetli yağış çilek üretim tesisi su bastı

Güncel Haberler

Sinop'ta Karasu Çayı'nın taşması sonucu Mertoğlu köyünde bulunan çilek üretim tesisini su bastı. Tesiste mahsur kalan evcil hayvanlar, sera yetkililiklerinin kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta Karasu Çayı'nın taşması sonucu Mertoğlu köyünde bulunan çilek üretim tesisini su bastı. Tesiste mahsur kalan evcil hayvanlar, sera yetkililiklerinin kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışta merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki bir çilek üretim tesisini su bastı. Yanından geçen deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle evcil hayvanlar tesis içinde mahsur kaldı. Görevliler vinç yardımıyla tesise girerek, evcil hayvanları bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sinop Güncel Haberler

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