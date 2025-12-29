Sinop'ta şiddetli fırtına deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi
Sinop'ta saatte 50 km'yi aşan fırtına, yüksek dalgalar oluşturarak deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi. Birçok uluslararası yük taşıyan gemi, İçliman mevkisine sığınıp güvenlik aldı. Valilik, fırtınaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sinop'ta şiddetli fırtına yüksek dalgalar oluştururken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığınmak zorunda kaldı.
Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreyi aşan fırtına, deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi.
Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi de şehrin İçliman mevkisine sığındı.
Balıkçıların denize açılamadığı kentte, Valilik vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel