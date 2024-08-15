Sinop'ta Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda

Sinop'ta küçük ölçekli balıkçılar tarafından geleneksel yöntemler olta ve çapariyle avlanan sezonun ilk palamutları, tezgahlarda tanesi 35 liradan satışa sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos arasında denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor.

Bu kapsamda kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, olta ve çapari yöntemiyle palamut avcılığı yapmaya başladı.

Balıkçılar tarafından avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini alırken, tanesi 35 liradan satılan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, olta ve çapariyle avcılığın bugün itibarıyla başladığını anımsattı.

Balıkçıların heyecanla çapari ve oltalarını denize bıraktıklarını anlatan Tuncer, "Bugün itibarıyla denize açıldı arkadaşlar. Tabii istediğimiz kadar çıkmadı ama bugün hava, balığa göre ters bir rüzgar esiyor. Ancak bu rüzgarların dönmesiyle biz geçen yıla oranla daha iyi bir palamut sezonu geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise balığın bu sezon bol olmasını umut ettiklerini dile getirdi.

İlk verilere göre palamudun bol olacağını tahmin ettiklerini aktaran Kanal, "Umarız herkes nasiplenir, herkes sebeplenir. Halkımız bol ve ucuz balık yer. Şu ekonomik şartlar altında balığın bol olması herkesin işine yarar. Umarız bol olur, temennimiz o yönde." diye konuştu.