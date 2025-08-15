Sinop'ta Sezonun İlk Palamutları Avlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde balıkçılar, gece saatlerinde denize açılarak sezonun ilk palamutlarını avladı. Amatör balıkçı Muhammed Çırak, avladığı palamutlardan dolayı mutluluğunu ifade etti. Uzmanlar, bu durumun sezonun bereketli geçeceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Sinop'ta, gece saatlerinde açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarını avladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin av yasağının 15 Ağustos'ta son bulacağı, 12 metrenin üzerindeki teknelerin ise 1 Eylül itibari ile denize açılabileceği duyurulmuştu.

Tebliğ doğrultusunda Sinop'un Gerze ilçesindeki limandan gece saatlerinde küçük tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçılar sezonun ilk palamutlarını yakaladı.

Amatör balıkçı Muhammed Çırak, teknesi ile denize açıldığını ve oltasına takılan palamutlardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bölge balıkçıları, Gerze açıklarında bu mevsimde görülen palamutların sezonun bereketli geçeceğinin işareti olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.