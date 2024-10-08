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Sinop'ta Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Sinop'ta Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
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Sinop-Samsun kara yolunda seyir halindeki bir kamyonet, motor bölümünden çıkan duman sonrası alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Sinop'ta seyir halindeyken alev alan tahta yüklü kamyonetteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop- Samsun kara yolu Taşmanlı mevkisinde, plakası belirlenemeyen seyir halindeki kamyonetin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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