Sinop'ta Sert Rüzgar Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

Karadeniz'de iki gündür sert esen rüzgar nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

Bölgede doğu yönünden esen ve saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi de rüzgar nedeniyle iki gündür kent limanındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Rüzgarın sona ermesini bekleyen balıkçılar, ağların ve teknelerinin onarımını yapıyor.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler de rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.