Haberler

Sinop'ta Sert Rüzgar Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

Sinop'ta Sert Rüzgar Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de iki gündür etkili olan sert rüzgar nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı. Rüzgarın hızının 30 km/s'ye ulaşması, balık avcılığını aksatırken, balıkçılar limanda bekliyor ve teknelerine bakım yapıyor.

Karadeniz'de iki gündür sert esen rüzgar nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

Bölgede doğu yönünden esen ve saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi de rüzgar nedeniyle iki gündür kent limanındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Rüzgarın sona ermesini bekleyen balıkçılar, ağların ve teknelerinin onarımını yapıyor.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler de rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lerde artık zorunlu
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Komisyonda üyesi olan partiden bomba çıkış: Öcalan serbest kalabilir
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.