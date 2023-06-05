Sinop'ta etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan sel, çeltik tarlalarını ve seraları vurdu. Mertoğlu, Kılıçlı, Osmaniye ve Dibekli köylerindeki tarım arazileri büyük zarar gördü. Selin vurduğu tarlalar dron ile görüntülendi.

Sinop'ta sel çeltik tarlalarını ve seraları vurdu

SİNOP - Sinop'ta etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan sel, çeltik tarlalarını ve seraları vurdu.

Sinop'ta 2 gündür etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sağanak nedeniyle karasu çayı taştı. Dere yatağına sığmayan sel suları çeltik tarlalarına zarar verdi. Selin vurduğu tarlalar dron ile görüntülendi. Mertoğlu, Kılıçlı, Osmaniye ve Dibekli köylerindeki tarım arazileri büyük zarar gördü. Selle birlikte gelen balçık ve kum, tarım arazilerine zarar verdi.

Mertoğlu köyünde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan çilek serası sorumlusu İrfan Kümeç, sera içinde hayvanlarının mahsur kaldığını belirterek, "Sinop Mertoğlu köyünde çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Bölgemiz yoğun yağış nedeniyle şuan da sel oluştu. İçeride hayvanlarımız var. Araçlarımız var. Onlara ulaşamıyoruz şuanda. Destek istiyoruz. Seramız yüksek katlı olduğu için bitkiler zarar görmemiştir diye ümit ediyoruz. İçeriye girmemiz şuan da mümkün değil. Dereden karşıya geçemiyoruz. Ekiplerden bir kepçe yardımıyla en azından içerideki hayvanlarımızı kurtarmak istiyoruz" dedi.

Mertoğlu köyünde çeltik ekimi yapan çiftçi İsmail Kümeç, "1 haftadan beri yağmurun sonucunda sel meydana geldi. Tarlalarımızın hepsi sular altında. 100-150 dönüm tarlayı hazırladıydık. Gübreyi de atmıştık tarlaya. Tam tohumu ısladık bugün tohum serpecektik. 300 dönüm çeltik ekiyordum. 100-150 dönüm ekin vardı. 500-600 dönümlük tarlalarla çiftçilik yapıyorum. Şükürler olsun canımızda bir şey yok. Başka yerlerde de can kaybı olmamıştır inşallah" diye konuştu.

Çeltik ekimi yapan Doğan Kümeç ise "Allah'tan gelen bir durum. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Başka memleketlerde nasıl deprem olduysa bize de sel vurdu. Elimizden gelen bir şey yok. Selin geçmesini bekleyeceğiz. Tek çaremiz bu" şeklinde konuştu.