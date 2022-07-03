Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı - Haberler

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Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde şehir mezarlığının içindeki demir kapılar çalındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde şehir mezarlığının içindeki demir kapılar çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir mezarlığının içindeki aile kabristanlıklarının girişlerinde yer alan demir kapıların çalındığı ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Boyabat Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İhsan Öztürk, mezarlıkların maneviyatın en değerli olduğu yerler arasında bulunduğunu belirterek, bu tür yerlere zarar verilmemesini istedi.

Öztürk, Mezarlıklar Müdürlüğü binası ve çevresinin kamera sistemiyle kayda alındığını, kapı giriş ve çıkışlarında da en kısa sürede bu sistemin kurulacağını kaydetti.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

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