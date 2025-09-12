Sinop'ta Sebze Meyve Yüklü Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücünün zamanında itfaiyeye haber vermesi yangının daha fazla büyümesini engelledi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde sebze meyve yüklü kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
R.K. idaresindeki 06 AB 0852 plakalı kamyonetin motor bölümünden Akçabük köyünde seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.
