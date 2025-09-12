Haberler

Sinop'ta Sebze Meyve Yüklü Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'ta Sebze Meyve Yüklü Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücünün zamanında itfaiyeye haber vermesi yangının daha fazla büyümesini engelledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sebze meyve yüklü kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

R.K. idaresindeki 06 AB 0852 plakalı kamyonetin motor bölümünden Akçabük köyünde seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.