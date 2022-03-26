Sinop'ta satışa sunulan taze hamsi kısa sürede tüketildi
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 400 kilograma yakın hamsi, kısa sürede satıldı.
SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 400 kilograma yakın hamsi, kısa sürede satıldı.
Kentte Akliman mevkisinde denize açılan balıkçıların ağlarına uzun aradan sonra hamsi takıldı. Minibüse yüklenerek kent merkezine getirilen ve burada farklı balıkçı tezgahlarında satışa sunulan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Taze hamsi alabilmek için tezgah önlerinde sıra oluşturulan vatandaşların ilgisiyle kilogramı 50 liradan satışa sunulan hamsi, kısa sürede tükendi.
Hamsi satışı, balıkçıları da memnun etti.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel