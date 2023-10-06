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Sinop'ta Sahte İçki Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Ayancık ilçesinde sahte içki üreten ve piyasaya süren 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda 230 litre sahte içki, damıtma düzenekleri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince Ayancık ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılara ait dört adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 230 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzenekleri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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