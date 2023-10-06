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Sinop'ta Sahte İçki Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Ayancık ilçesinde sahte içki üreten ve piyasaya süren 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda 230 litre sahte içki, damıtma düzenekleri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.