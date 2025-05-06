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Sinop'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
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Sinop'ta jandarma, sahte içki imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 632 litre sahte içki ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte kaçak, sahte içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ayancık ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlının yakalandığı ifade edilen açıklamada, yapılan aramada 632 litre sahte içki, 141 litre etil alkol, 4 damıtma düzeneği, 5 varil, 2 bin 848 paket maya ve 2 mutfak tüpünün ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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