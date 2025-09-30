Haberler

Sinop'ta Sahte Altın Operasyonu: 2 Tutuklama

Sinop'ta sahte altın piyasaya süren 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 6 gram sahte altın ve 40 bin 200 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan saha çalışmaları sonucu Sinop'un Erfelek ilçesi ile Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonlarda piyasaya sahte altın süren 4 zanlı yakalandı.

Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 6 gram sahte altın, 40 bin 200 lira, 600 dolar, 3 ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
