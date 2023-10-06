Sinop'ta sahte alkol üreticilerine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta sahte alkol üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine geçit vermiyor. Her gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarda suçlular yakalanıp adalet karşısına çıkarılıyor. Sinop Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyon daha imza attı. Kaçak/sahte alkol bulundurduğu, ürettiği ve bunları piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahıslara ait 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 230 litre sahte alkol, 5 adet alkol yapımında kullanılan malzeme (damıtma düzeneği, huni, sürahi ocak, ısıtıcı) 1 adet ruhsatsız tüfek, 56 adet fişek, ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlemleri başlatıldı. - SİNOP