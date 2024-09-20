Sinop'ta Sağanak Yağış ve Hortum Oluştu
Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu ve denizde hortum oluştu. Belediye ekipleri, su birikintilerini temizlemek için çalışmalara başladı. Ayrıca Valilik, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Sinop'ta etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu, denizde ise hortum oluştu.
Kentte sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşması, trafikte aksamaya yol açtı.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Sağanak sebebiyle denizde hortum oluştuğu da görüldü.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.