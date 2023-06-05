Sinop'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Sinop'ta iki gündür etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Karasu Çayı'nın taşması sonucu çeltik tarlaları sular altında kaldı. Mertoğlu, Kılıçlı, Osmaniye ve Dibekli köylerindeki tarım arazileri büyük zarar gördü. Çilek serası sorumlusu İrfan Kümeç, 'İçeriye girmemiz şu anda mümkün değil. Dereden karşıya geçemiyoruz. Ekiplerden destek istiyoruz. Bir kepçe yardımıyla en azından içerideki hayvanlarımızı kurtarmak istiyoruz' dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta iki gündür etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Karasu Çayı'nın taşması sonucu çeltik tarlaları sular altında kaldı. Mertoğlu, Kılıçlı, Osmaniye ve Dibekli köylerindeki tarım arazileri büyük zarar gördü. Çilek serası sorumlusu İrfan Kümeç, "İçeriye girmemiz şu anda mümkün değil. Dereden karşıya geçemiyoruz. Ekiplerden destek istiyoruz. Bir kepçe yardımıyla en azından içerideki hayvanlarımızı kurtarmak istiyoruz" dedi.

Sinop'ta Sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Çayın taşması sonucu çeltik tarlaları sular altında kaldı. Sular altında kalan tarlalar dron ile görüntülenirken, Mertoğlu, Kılıçlı, Osmaniye ve Dibekli köylerindeki tarım arazileri büyük zarar gördü.

"EN AZINDAN İÇERİDEKİ HAYVANLARIMIZI KURTARMAK İSTİYORUZ"

Sinop'un Mertoğlu köyünde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan çilek serasının sorumlusu İrfan Kümeç, şu ifadelere yer verdi:

"Sinop Mertoğlu köyünde çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Bölgemiz yoğun yağış nedeniyle şu anda sel oluştu. İçeride hayvanlarımız var. Araçlarımız var. Onlara ulaşamıyoruz şu anda. Destek istiyoruz. Sabah 05: 30 sularında başladı. Seramız yüksek katlı olduğu için bitkiler zarar görmemiştir diye ümit ediyoruz. İçeriye girmemiz şu anda mümkün değil. Dereden karşıya geçemiyoruz. Ekiplerden bir kepçe yardımıyla en azından içerideki hayvanlarımızı kurtarmak istiyoruz."