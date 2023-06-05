Sinop'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Sinop'ta sağanak yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi. Evleri su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta sağanak yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi. Evini su basan Sevda Güçer, "Kimse gelmiyor. Suyun içinde kaldık. Eşyalarımız gitti. Kira da veremiyoruz ki başka eve çıkalım. Bu gecekondu evlerinde yaşamaya çalışıyoruz. 5 tane çocuk okula gidiyor. Eğitimi, masrafı nasıl yapacağız? Bu ev bu duruma geldi. Yetkilerden yardımcı olmalarını istiyorum. Evim, eşyalarım gitti" dedi.

Sinop'ta yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı. Sinop'un Abalı köyünde yaşayan bir vatandaş büyükbaş hayvanlarını kendi imkanları ile boğulmaktan kurtardı. Ayrıca Sinop'un Akliman mevkiinde yaşayan birçok ailenin evini su bastı.

"BU SIKINTIYI HER SENE YAŞIYORUZ"

Ahırını su basan Ümit Keskin şunları söyledi:

"Çok sağanak yağmur yağdı. Bizim yollarımızda alt yapı yok. Yolun suyu olduğu gibi evimin altına girdi. Hayvanım boğuluyordu. Perişan olduk. Devlet yol yaptı ama kenarlarında alt yapı çalışması yok. Su olduğu gibi yukarıdan aşağıya bizim eve girdi. Perişan olduk. Hayvanlarımı boğuluyordu. Kendi imkanlarımızla kanal açtık. Ama yine de damın içi su dolu. Kürek, kazmayı alıp yolun kenarına çıktı. Yolun kenarında kanal olsaydı çok iyi olacaktı. Bir an önce yetkililerin gelip buralarda incelemelerde bulunması lazım. Devletten istediğimiz budur. Çok perişan olduk. Bu sıkıntıyı her sene yaşıyoruz."

"KİRA DA VEREMİYORUZ Kİ EVE ÇIKALIM"

Evini su basan Sevda Güçer ise, "Tüm yetkilileri aradım. 'Kurtarılacak bir durumunuz var mı' diye sordular. Şu anlık yok dedim. Evimizi o ara su basmıyordu. Akşam 11 buçuktan beri arıyorum. Kimse gelmiyor. Suyun içinde kaldık. Eşyalarımız gitti. Kira da veremiyoruz ki başka eve çıkalım. Bu gecekondu evlerinde yaşamaya çalışıyoruz. Kiraları da ödeyemiyoruz. 5 tane çocuk okula gidiyor. Eğitimi, masrafı nasıl yapacağız? Bu ev bu duruma geldi. Yetkilerden yardımcı olmalarını istiyorum. Evim, eşyalarım gitti" dedi.