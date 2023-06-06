Sinop'ta Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kentte iki gün etkili olan sağanak, kent merkezi, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde taşkınlara neden oldu, bazı ilçelerde köy ve grup yollarında hasar oluştu.