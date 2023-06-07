Sinop'ta Sağanak Sonrası Enerji Hatları Onarıldı

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından arıza meydana gelen enerji hatları onarıldı. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, sağanağın ardından 12 bin 376 kullanıcının elektrik kesintisinden etkilendiğini söyledi. Şu an itibarıyla enerji kesintisi bulunan bölge kalmadığını vurgulayan Bilgi, bölge halkının güvenliği ve elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından arıza meydana gelen enerji hatları onarıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, gazetecilere, sağanağın ardından 12 bin 376 kullanıcının elektrik kesintisinden etkilendiğini söyledi.

Şu an itibarıyla enerji kesintisi bulunan bölge kalmadığını vurgulayan Bilgi, şöyle konuştu:

"Bölge halkının güvenliği ve elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda büyük bir özveriyle çalıştık. Sel felaketinin etkilerini en aza indirgemek ve elektrik dağıtım hizmetlerini hızlı bir şekilde sağlamak için gereken tüm kaynakları seferber ettik. Sel bölgesine hava ve kara yoluyla ulaşım sağladık. Bu sayede enerji kesintisine maruz kalan bölgelerdeki köylerin elektrik ihtiyaçlarına hızlıca cevap verdik. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda enerjisiz bir köy bırakılmadı. Tüm kesinti ve arızalar giderilmiş olup normal çalışma düzenine geçilmiştir."???????