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Sinop'ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta etkili olan sağanakta pazar yeri ile bazı iş yerlerini su bastı.

Sinop'ta etkili olan sağanakta pazar yeri ile bazı iş yerlerini su bastı.

Yağış sebebiyle yol güzergahlarında da su birikintileri oluştu.

Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı pazar yeri ile bazı işlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani su baskını ve doluya karşı dikkati olmaları istendi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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