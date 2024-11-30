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Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı

Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı
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Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı.

Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı.

Sinop Deniz Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez'in Şehitler Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Askerler tarafından saygı atışı yapılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Buradaki törenin ardından İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Vali Özarslan, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Vali Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra Sinop Limanı'na aborda olan Türk Deniz Kuvvetleri TCG Fatih (F-242) gemisini ziyaret ederek gemi komutanlarından bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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