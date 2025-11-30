Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için anma töreni düzenlendi.

Sinop Deniz Şehitliğinde düzenlenen anma töreni, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez'in Şehitler Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Ardından askerler tarafından saygı atışı yapılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Buradaki törenin ardından İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Vali Özarslan ve beraberindekiler şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Törene, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.