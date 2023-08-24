Sinop'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duyulan silah sesi üzerine harekete geçerek durumundan şüphelenilen bir otomobili takip etti. Yapılan yakalamada otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet mermi bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.