Sinop'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duyulan silah sesi üzerine harekete geçerek durumundan şüphelenilen bir otomobili takip etti. Yapılan yakalamada otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet mermi bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Sinop'ta durumundan şüphelenilen bir otomobilden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde duyulan silah sesi üzerine harekete geçti. Durumundan şüphelenilen bir şahıs takip edilerek kullandığı otomobil ile birlikte yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP