Sinop'ta polisten öğrencilere bilgilendirme - Haberler

Sinop'ta, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik farklı konularda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin her çeşit suçtan korunmaları, eğitim öğretim güvenliğinin sağlanması ve polislik mesleğinin tanıtımı amacıyla 10 lise ve 5 ortaöğretim kurumunda öğrencilere bilgilendirme yapıldığı vurgulandı.

Bilgilendirmelerin alanında uzman ekiplerce yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Öğrencilerimize dijital bağımlılık, sigara, alkol bağımlılığı ve yasal süreci, akran zorbalığı, kişisel verilerin korunması ve güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunarak broşür dağıtımı yapılmıştır. Sinop Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli Okullar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."