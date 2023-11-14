Sinop'ta polisten kaçarken kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde polisten kaçan bir motosiklet sürücüsü, park halindeki hafif ticari araca çarparak yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde, polisten kaçarken park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Polis ekipleri, Okullar Caddesi'nde durumundan şüphelendiği 57 FF 395 plakalı motosikletin sürücüsüne durması için ihtarda bulundu.
Uyarılara rağmen durmayan sürücü, kovalamaca sırasında motosikletin hakimiyetini kaybederek park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü V.Ç. yaralandı. V.Ç. sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel