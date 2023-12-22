Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araç içerisinde bir ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait susturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.