Pencereden düşen kadın öldü - Haberler

Pencereden düşen kadın öldü Sinop'ta birinci kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti. Sinop'ta birinci kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti. Zeytinlik Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında oğluyla yaşayan Remziye Özay (66), pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özay'ın cenazesi, emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Güncel Haberler

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