Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Sinop'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İ.B'nin kullandığı 16 HC 108 plakalı otomobil, otogar mevkisinde S.A. idaresindeki 57 KF 168 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü S.A, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Otomobil, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title