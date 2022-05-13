Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
İ.B'nin kullandığı 16 HC 108 plakalı otomobil, otogar mevkisinde S.A. idaresindeki 57 KF 168 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü S.A, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel