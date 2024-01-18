Sinop'ta otomobilin ormanlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı
E.H. idaresindeki 27 PM 668 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu 46'ncı kilometrede kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'ta otomobilin ormanlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.
E.H. idaresindeki 27 PM 668 plakalı otomobil, Sinop- Ayancık kara yolu 46'ncı kilometrede kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.