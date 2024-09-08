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Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

A.Ü. idaresindeki 34 VM 8851 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D, K.Ü, N.Ö. ve T.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil Boyabat Güncel trafik sinop

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