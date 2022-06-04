Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haberler

Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Akın A'nın kullandığı 46 ACV 998 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Edanur Hekim'e (10) çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hekim, müdahalenin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Mahmut Coşkun - Güncel Boyabat Sinop Güncel Haberler

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