Sinop'ta otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız yaralandı

Sinop'ta dondurma almaya giderken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız yaralandı. Kaza sonucunda küçük kız yola savrularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kızın yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta dondurma almaya giderken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız yaralandı.

Kaza, saat 12.15'te Akliman yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dondurma aldığı marketten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan E.K. (7) isimli kıza, S.K (51) kontrolündeki 59 B 4529 plakalı otomobil çarptı. Küçük kız, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP