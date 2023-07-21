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Sinop'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

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Hilal T. (20) idaresindeki otomobil, Derinboğaz Ağzı Sokak'ta yol kenarında bulunan Sema Y. (53) ve Esmanur B'ye (23) çarptı. Yaralanan Sema Y. ve Esmanur B, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Esmanur B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sinop'ta otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Hilal T. (20) idaresindeki 34 EF 7167 plakalı otomobil, Derinboğaz Ağzı Sokak'ta yol kenarında bulunan Sema Y. (53) ve Esmanur B'ye (23) çarptı.

Yaralanan Sema Y. ve Esmanur B, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Esmanur B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi Sinop Güncel Haberler

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