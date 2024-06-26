Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Z.Ş. idaresindeki 57 AL 218 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Ayancık ilçesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Ş, E.K. ve K.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.Ş. idaresindeki 57 AL 218 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Ayancık ilçesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Ş, E.K. ve K.B. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.