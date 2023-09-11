Sinop'ta otomobilden uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilden 257 adet sentetik ecza ve 13,89 gram plaka esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilden 257 adet sentetik ecza ve 13,89 gram plaka esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobile şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada araç ve araç içerisinde bulunan şüphelilerden 257 adet sentetik ecza, 13,89 gram plaka esrar, 0,51 gr. skunk maddesi, 1 adet payp ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP