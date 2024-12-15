Sinop'ta Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop-Boyabat kara yolunda otomobilin yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
H.A. idaresindeki 34 TJ 5336 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki 57 AV 650 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.
Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.