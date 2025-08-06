Sinop'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Sinop'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Gemiyanı Mahallesi'nde, M.M. idaresindeki 41 ALL 568 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan 57 AAR 197 plakalı servis minibüsü çarptı.

Kazada, minibüste bulunan E.E.Ö. (11), A.Ö. (35), T.T. (31) ve C.T. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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