Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde M.Ö.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

M.Ö.Ç. (20) idaresindeki 37 ACR 117 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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