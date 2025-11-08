Haberler

Sinop'ta Otomobil Köprü Korkuluğuna Çarptı: 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Köprü Korkuluğuna Çarptı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A'nın kullandığı 34 TC 2405 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çarşak köyü mevkisindeki köprüde demir korkuluklarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.H. ve A.C.A, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
