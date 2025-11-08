Sinop'ta Otomobil Köprü Korkuluğuna Çarptı: 3 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, S.A'nın kullandığı 34 TC 2405 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çarşak köyü mevkisindeki köprüde demir korkuluklarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.H. ve A.C.A, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel