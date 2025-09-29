Haberler

Sinop'ta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

H.C. idaresindeki 57 EF 609 plakalı otomobil, Yazıcı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Güllü, ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girmiş
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.