Sinop'ta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
H.C. idaresindeki 57 EF 609 plakalı otomobil, Yazıcı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel