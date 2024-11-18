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Sinop'ta Otomobil Kazası: İki Yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. F. A. ve K.A. tarafından kullanılan otomobillerin çarpışması sonrası K.A. idaresindeki araç aydınlatma direğine çarptı ve iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

F. A'nın kullandığı 37 AR 909 plakalı otomobil, Sefa Mahallesi'nde aynı yönde seyreden K.A. idaresindeki 37 LJ 149 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan K.A. idaresindeki otomobil daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü K.A. ile aynı araçta bulunan Ö.A. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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