Sinop'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi, ikisi askeri personel olmak üzere yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

F.U'nun kullandığı 57 AAT 104 plakalı otomobil, Ada Mahallesi'nde E.Ö. idaresindeki 57 JAA 002 resmi plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si askeri personel 4 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

