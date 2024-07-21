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Sinop'ta Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Boyabat'ın Gökçukur köyü mevkisinden Ayancık yönüne giden Kemal Altın'ın (61) kullandığı 34 KG 6191 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Samet Akın (64) yönetimindeki KS TR 57 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 34 KG 6191 plakalı otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, 34 KG 6191 plakalı otomobil sürücü Kemal Altın ve eşi Ayşe Altın ile KS TR 57 plakalı otomobilin sürücüsü Türkmenistan uyruklu Samet Akın ve yanındaki Nergiz Akın (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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