Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bir otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Ruhşen Gökhan Özdemir'in kullandığı 34 DFM 930 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Taçahmet köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 41 L 7182 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle 41 L 7182 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü, diğer otomobil ise yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardan yaralı olarak çıkarılan Ruhşen Gökhan Özdemir, Ali Öztürk ve Barış Kaya, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Türkeli trafik Güncel sinop Kaza

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.