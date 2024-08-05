Sinop'ta Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, otomobilin duvara çarparak devrildiği belirtildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Boyabat-Kastamonu kara yolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki 34 EUJ 839 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonrada duvara çarparak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.