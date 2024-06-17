Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişi olay yerinde bulunurken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erhan K. idaresindeki 34 FC 9200 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Dıranas mevkisinde Ahmet Muhip Dıranas Tüneli girişindeki duvara çarptı.

Kazada araçta bulunan F.K. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki İbrahim K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Sinop Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Saadet ve Gelecek Partileri 'Abdullah Gül' iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title