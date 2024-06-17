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Sinop'ta Otomobil Kaza Yaptı: 3 Kişi Yaralandı

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Sinop-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada, bariyere çarpan otomobil devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

O.Ç. idaresindeki 07 APN 444 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 44'üncü kilometresinde bariyere çarparak devrildi.

Kazada araçtaki E.Ç, N.Ç. ve C.Ç. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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