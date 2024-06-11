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Sinop'ta Otomobil ile Sağlık Personeli Taşıyan Araç Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

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Sinop-Boyabat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile sağlık personeli taşıyan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Vali, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da kaza yerinde inceleme yaptı.

Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinop- Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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